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Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in 9 Ocak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 14.01.2021
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in 9 Ocak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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