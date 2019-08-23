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İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırdı

İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.08.2019
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırdı

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın toplumda haklı bir infial yarattığını vurguladı.

"Bu olay çok ama çok elim bir olaydır. Bir kere daha tekrar etmek istiyoruz; kadına yönelik şiddetin herhangi bir türü kesinlikle kabul edilemez." diyen Altun, hiçbir gerekçenin böyle vahşi bir cinayeti meşru gösteremeyeceği uyarısında bulundu.

İletişim Başkanından medyaya çağrı

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır. Bu süreçte medyayı sorumlu ve etik yayıncılığa davet ediyor; cinayeti meşrulaştırıcı nitelikte ifadelerden, kurbanı suçlayan, faili savunan ve şiddeti grafikleştiren habercilik türünden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

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