Euro
6.42
Dolar
5.76
BIST 100
97,149.04
Altın
1,523.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Emine Bulut cinayeti' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "‪Devletimiz ilgili kurumlarıyla, konunun her yönüyle takipçisi olacaktır.‬ Aynı acıların yaşanmaması için yüce Türk yargısının bu caniye gereken en ağır cezayı vereceğine inancım tamdır." dedi.

Mümin Altaş   | 23.08.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Emine Bulut cinayeti' açıklaması

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "‪Devletimiz ilgili kurumlarıyla, konunun her yönüyle takipçisi olacaktır. ‪Aynı acıların yaşanmaması için yüce Türk yargısının bu caniye gereken en ağır cezayı vereceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Oktay, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Evladının gözleri önünde katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet dileyen Oktay, "‪Devletimiz ilgili kurumlarıyla, konunun her yönüyle takipçisi olacaktır. ‪Aynı acıların yaşanmaması için yüce Türk yargısının bu caniye gereken en ağır cezayı vereceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-ABD geriliminde son durum
Brexit düğümünde son dönemeç
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı

Benzer haberler

Emine Bulut anısına takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak

Emine Bulut anısına takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Emine Bulut cinayeti' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Emine Bulut' açıklaması

'Cumhurbaşkanımız gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırdı'

'Cumhurbaşkanımız gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırdı'
'Emine Bulut tüm kadınlarımızın ortak çığlığı oldu'

'Emine Bulut tüm kadınlarımızın ortak çığlığı oldu'
Bakan Gül: Caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tam

Bakan Gül: Caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tam