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Diyarbakırlı girişimcilerden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu'na destek

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ve bir grup yatırımcı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.

İsmail Şen,Mehmet Şah Yılmaz   | 23.08.2019
Diyarbakırlı girişimcilerden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu'na destek

Diyarbakir

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Kentin tüm kesimleriyle Diyarbakır'ın huzuru, refahı, barışı ve kalkınmasının peşinde olacağız." dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ve bazı girişimciler, Güzeloğlu'nu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaret etti.

Güzeloğlu yaptığı konuşmada, iki yılı aşkın bir süredir üstlendiği Diyarbakır Valiliği görevine pazartesi gününden itibaren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği'nin de eklendiğini belirterek, yeni görevine verdikleri desteklerden dolayı OSB yönetimi ve girişimcilere teşekkür etti.

Gayelerinin kente hizmet etmek, hizmet çıtasını en öteye taşımak, ilin her yönden kalkınmasını, ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesini zirveye taşımak olduğunu ifade eden Güzeloğlu, bunun için büyük çaba göstereceklerini kaydetti.

Diyarbakır tarihin her aralığında belirleyici merkez olduğunu ancak bunun son 40 yıla yaklaşan dönemde terör örgütü PKK'nın uzantılarının, iş birlikçilerinin ihanetiyle hep sekteye uğradığı ve bu nedenle istenilen düzeyde kalkınmadığına işaret eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Hak ettiğinin gerisinde kalan potansiyeli çok çok güçlü olan bu şehir, son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a özel ilgisi, sevgisi, desteği ve bizlerinde gayretiyle bu kabuğu kırmış, sağlanan huzur ve güven ortamının meyvelerini almış, her açıdan ve her açılmada bunu hissetmeye başlamıştır. Yürütülen büyük projeler ve bununla ilgili hizmetler yeni dönemde devam edecektir. Kentin tüm kesimleriyle Diyarbakır'ın huzuru, refahı, barışı ve kalkınmasının peşinde olacağız."

"Bu toprakların sevdalısıyız"

Vali Güzeloğlu, şehrin sorunlarını yakından bildiğini vurgulayarak, "Bölgenin yabancısı değiliz. Bu toprakların sevdalısıyız, hizmet noktasında hiç bitmek bilmeyen bir hizmetkarıyız. İş sektörünün bu değerli temsilcilerinin yeni dönemde bizlere verdiği desteği anlamlı ve önemli buluyorum. Kendilerinin ekonomik kalkınma peşinde olduğunu, huzur ve güven içerisinde istihdam ve gelişmenin derdinde olduğunu da bu ziyaret çok açık bir şekilde belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Halk kaos ortamı isteyenlerin çağrısına katılmadı

Belediyeye görevlendirme yapıldığı günden bu yana kışkırtmalara rağmen halkın kentte kaos ortamı oluşturmak isteyenlerin çağrısına katılmadığını vurgulayan Güzeloğlu, devletinin yanında olan bütün Diyarbakırlılara teşekkür etti.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ise Vali Güzeloğlu'nun şehrin gelişmesi için önemli çalışmalar yürüttüğünü ve sanayicilerin sıkıntılarının çözümü için çaba gösterdiğini söyledi.

Güzeloğlu'yla bundan sonra daha sıkı şekilde çalışacaklarını işaret eden Odabaşı, birlikte yapacakları çalışmalarla şehir ekonomisine katkı sunacaklarını aktardı.

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