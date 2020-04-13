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İletişim Başkanı Altun 'Biz Bize Yeteriz' şarkısını paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası için özel hazırlanan "Biz Bize Yeteriz" şarkısını paylaştı.

Enes Kaplan   | 13.04.2020
İletişim Başkanı Altun 'Biz Bize Yeteriz' şarkısını paylaştı

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası için özel hazırlanan "Biz Bize Yeteriz" şarkısını paylaştı.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak 'biz' anlayışıyla hareket ediyoruz, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyoruz." ifadelerine yer verdi. 

Söz, müzik ve aranjmanı Ceyhun Çelikten'e ait "Biz Bize Yeteriz" isimli şarkı, sanatçı Kutsi tarafından seslendirildi. Şarkının sözleri şöyle:

"Farklı farklı düşünsek de bu vatan bizim, biz biriz,

Bugün birlik olma günü biz bize yeteriz,

Acı, keder ya da sevinç her durumda kalp kalbe,

Kenetlendik milletçe yok başka Türkiye,

Rengimiz fark etmiyor, canlarımız gidiyor,

Her zorluğun üstesinden geliriz biz Türkiye'm,

Bugün bize el ele birlik olmak düşüyor,

Haydi şimdi biz bize yeteriz Türkiye'm."

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