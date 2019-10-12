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Türkiye

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a PKK/YPG tepkisi

İletişim Başkanı Altun, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'a tepki göstererek, "PKK-YPG ilişkisi, sizin de içinde bulunduğunuz ABD'li yetkililer tarafından iyi biliniyor." dedi.

Ayşe Doğru   | 12.10.2019
İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a PKK/YPG tepkisi

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı "Suriye Kürtlerine saldırı" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Altun, Twitter'dan Graham'ı da etiketleyerek yayımladığı mesajda, "PKK-YPG ilişkisi, sizin de içinde bulunduğunuz ABD'li yetkililer tarafından iyi biliniyor." ifadesini kullandı.

Nihayet ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Başkanı Barack Obama yönetiminin YPG/PKK'ya karşı aldığı tavrı eleştirdiğini kaydeden Altun, "Senatör, 'Türkiye Suriyeli Kürtlere saldırıyor' demeniz ikiyüzlülük değil mi?" diye sordu.

Fahrettin Altun, mesajında ayrıca, ABD'li yetkililerin terör örgütleri PKK ve YPG arasındaki ilişkiyi itiraf ettikleri bir video paylaştı.

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