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İkna edilerek Türk askerine teslim olan terörist Iğdır'a getirildi

PKK/KCK terör örgütü mensuplarının örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir terörist, ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi.

Hüseyin Yıldız   | 15.02.2021
İkna edilerek Türk askerine teslim olan terörist Iğdır'a getirildi

Iğdır

İkna çalışmaları sonucu bir terörist Türk askerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir terörist, ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi.

Teröristin Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında güvenli şekilde teslim olması sağlandı.

Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen terörist, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente getirilerek hakkında adli işlemlere başlandı.

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