Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'daki 16 hedefin vurulduğunu bildirdi

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, savaşın finansmanında kullanılan Rus petrol sektörüne yönelik uzun menzilli füzelerle saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanılan havaalanlarının, füze birliklerinin ve altyapının da hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, saldırıların Rusya'nın lojistik faaliyetlerini de etkilediğini ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşılık verdiğini ve bunu saldırgan için savaşın bedelini kaçınılmaz olarak artıracak şekilde yaptığını kaydetti.

Rusya'nın saldırı potansiyelini azaltmaya devam ettiklerini öne süren Zelenskiy, isabetli atışlar gerçekleştiren Ukraynalı askerlere teşekkür etti.