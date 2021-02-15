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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 15.02.2021
Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66), Elazığ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş (16,28), Nevşehir (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52), Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van (14,89), Yalova (75,17), Yozgat (41,07), Zonguldak (54,67)."

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