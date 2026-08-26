ÖSYM'den 2026-MEB-AGS sonuçlarına ilişkin açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026-MEB-AGS sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testi'nde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Adayların AGS Testi'nde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır."