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Türkiye

İçişleri Bakanlığından Suriyeli Rabii'ye yardım eli uzandı

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki kampta yaşayan ve sağlık sorunları bulunan 10 yaşındaki Rabii'nin Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 02.05.2020
İçişleri Bakanlığından Suriyeli Rabii'ye yardım eli uzandı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki kampta yaşayan ve sağlık sorunları bulunan 10 yaşındaki Rabii'nin Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak yavrumuzun sesine kulak verdik. Yavrumuzu getirdik, sağlıkçılarımıza emanet. Acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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