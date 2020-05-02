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Suudi Arabistan'dan getirilen 505 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 505 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtlara yerleştirildi.

Behçet Alkan   | 02.05.2020
Suudi Arabistan'dan getirilen 505 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevsehir

Kapadokya Havalimanı'nda uçaktan inen 169 kişi, polis eşliğinde otobüslerle kent merkezindeki Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ateş ölçümleri yapıldıktan sonra kendileri için hazırlanan odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları Nevşehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Suudi Arabistan'dan getirilen 167 kişi Balıkesir'deki yurda yerleştirildi

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na inen uçakla yurda gelen 167 Türk vatandaşı, kontrollerinin ardından dezenfekte edilen otobüslerle polis nezaretinde Balıkesir Üniversitesi'ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na götürüldü. 

169 kişi Çorum'da yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden uçakla getirilen 169 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Çorum'da yurda yerleştirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde 5 araçlık konvoyla getirilen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 

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