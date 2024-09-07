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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 28 madalya alarak rekorla tamamladı

Türkiye, tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçirdiği Paris 2024'te 6'sı altın, 10'u gümüş,12'si bronz 28 madalya kazandı. Orgahizasyonda 10 farklı branşta madalya alan Türkiye, altın ve toplamda madalya rekorları kırdı.

Erkan Tiryaki  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 28 madalya alarak rekorla tamamladı

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle:

BranşSporcu / TakımMadalya
GolbolGolbol Kadın Milli TakımıAltın
Para okçulukÖznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay)Altın
Para yüzmeUmut Ünlü (50 metre serbest S3)Altın
Para yüzmeUmut Ünlü (200 metre serbest S3)Altın
Para tekvandoMahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo)Altın
Para judoİbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2)Altın
Para okçulukSadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım)Gümüş
Para atletizmAysel Önder (Kadınlar 400 metre T20)Gümüş
Para atletizmMuhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57)Gümüş
Para halterAbdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo)Gümüş
Para halterBesra Duman (Kadınlar 55 kilo)Gümüş
Para masa tenisiKübra Korkut (Kadınlar S7)Gümüş
Para tekvandoAlican Özcan (Erkekler K44 58 kilo)Gümüş
Para tekvandoFatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo)Gümüş
Para tekvandoGamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo)Gümüş
Para atıcılıkAysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1)Gümüş
Para atletizmFatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20)Bronz
Para judoEcem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1)Bronz
Para judoCahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2)Bronz
Para judoNazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1)Bronz
Para halterNazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo)Bronz
Para halterSibel Çam (Kadınlar 73 kilo)Bronz
Para yüzmeSevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5)Bronz
Para masa tenisiAli Öztürk (Erkekler Sınıf 5)Bronz
Para masa tenisiAbdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler)Bronz
Para masa tenisiEbru Acer (Kadınlar Sınıf 11)Bronz
Para tekvandoMeryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo)Bronz
Tekerlekli sandalye eskrimHakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi)Bronz


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