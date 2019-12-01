İçişleri Bakanı Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'e ilişkin, "Nerede olduğunu biliyoruz." dedi.
Istanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'e ilişkin, "Nerede olduğunu biliyoruz." dedi.
Bakan Soylu, "5 bin 300 aileyle görüşüyoruz, son 3 yılda 600'ün üzerinde terör örgütü (PKK) mensubunu ailesiyle ikna ederek getirip adalete teslim ettik." bilgisini verdi.
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