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İçişleri Bakanı Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'e ilişkin, "Nerede olduğunu biliyoruz." dedi.

Ali Bayaslan   | 01.12.2019
İçişleri Bakanı Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

Istanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'e ilişkin, "Nerede olduğunu biliyoruz." dedi. 

Bakan Soylu, "5 bin 300 aileyle görüşüyoruz, son 3 yılda 600'ün üzerinde terör örgütü (PKK) mensubunu ailesiyle ikna ederek getirip adalete teslim ettik." bilgisini verdi.

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