Euro
6.37
Dolar
5.73
BIST 100
98,937.69
Altın
1,492.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hızlı tren kazasına ilişkin 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 9 kişinin öldüğü hızlı tren kazasına ilişkin 10 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Tanju Özkaya,Cemil Murat Budak   | 30.10.2019
Hızlı tren kazasına ilişkin 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Ankara

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 9 kişinin öldüğü hızlı tren kazasına ilişkin 10 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu
İngiltere'de erken seçim yeni krizlere gebe
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası

Benzer haberler

Hızlı tren kazasına ilişkin 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Hızlı tren kazasına ilişkin 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı