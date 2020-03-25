Euro
6.99
Dolar
6.42
BIST 100
89,123.39
Altın
1,610.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

HDP'li milletvekili hakkında 'koronavirüs' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan tutuklu olduğu yönünde paylaşım yapan HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 25.03.2020
HDP'li milletvekili hakkında 'koronavirüs' soruşturması Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabı üzerinden Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Cezaevinde 70 yaşında bir tutuklunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını iddia eden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" suçudan soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, Sincan Kapalı Cezaevi'ndeki bir tutukluda koronavirüse rastlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Açıklamada, kronik rahatsızlığı nedeniyle bir tutuklunun 22 Mart'ta Ankara Şehir Hastanesine sevk edilerek gerekli test ve tetkiklerinin yaptırıldığı vurgulanarak "Yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır." ifadesine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı
İngiltere'de Kovid-19 antikor testleri yakında satışa sunulacak
KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı

KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

HDP'li milletvekili hakkında 'koronavirüs' soruşturması

Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım

Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1331'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1331'e yükseldi
Garanti BBVA'dan Kovid-19 salgınıyla savaşta sağlık çalışanlarına destek

Garanti BBVA'dan Kovid-19 salgınıyla savaşta sağlık çalışanlarına destek