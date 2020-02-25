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Türkiye

HDP Kongresi'yle ilgili terör soruşturması başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarından hazırlanan slayt gösterimi nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İsmet Karakaş   | 25.02.2020
HDP Kongresi'yle ilgili terör soruşturması başlatıldı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, HDP'nin 23 Şubat'ta yapılan kongresinde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflardan hazırlanan slayt gösterimi üzerine soruşturma başlatıldığı ve slaytı hazırladıkları belirlenen 15 kişi hakkında, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmaları kararı verildiği belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 14'ünün yakalandığı, diğer şüphelinin ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arandığı ifade edildi.

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