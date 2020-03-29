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HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Aziz Aslan   | 29.03.2020
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır

Başsavcılık, HDP'li grubun Diyarbakır'ın merkez Sur ve Yenişehir ilçelerindeki bazı mahallelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptırdığı anonsta kullanılan bazı ifadeler nedeniyle milletvekili Remziye Tosun ile anonsu yapan kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca tahkikat açtı.

Remziye Tosun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Milletvekili Remziye Tosun'un da yer aldığı HDP'li grup, Sur ve Yenişehir ilçelerindeki bazı mahallelerde yaya dolaşarak hoparlörle mahalle sakinlerine salgın nedeniyle evde kalmaları için çağrıda bulunmuş, söz konusu faaliyete ilişkin görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.


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