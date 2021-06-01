Hak İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye ambulans desteği
Hak İnsani Yardım Derneği, İsrail'in saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistin halkına destek için Gazze'ye tam donanımlı ambulans gönderdi.
İstanbul
Hak İnsani Yardım Derneğinin açıklamasına göre, bölgeye, "Sınırı Aş, Bir Yara Sar" kampanyası kapsamında gıda ve ayni yardım yapılıyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayı'nın yardım çağrısı üzerine de tam donanımlı bir ambulansı bölgeye ulaştırıldı.
Dernek bölgedeki ambulans teslimatlarına ilerleyen günlerde de devam edecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.