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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Giresun'da baharla canlanan doğa görenleri büyülüyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde baharın gelişiyle canlanan doğa görenleri büyülüyor.

Mahmut Ahmet Yeles   | 30.04.2020
Giresun'da baharla canlanan doğa görenleri büyülüyor Fotoğraf: Mahmut Ahmet Yeles/AA

Giresun

Kentin iç kesimdeki ilçelerinden Şebinkarahisar'da, havanın ısınmasıyla yeşeren doğada açan çiçekler görsel şölen sunuyor. Kentte kendini gösteren bahar manzaraları, doğal stüdyoyu andırıyor.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yılın her döneminde ayrı bir güzelliğine büründüğünü söyledi.

Baharın gelmesiyle uyanan doğanın seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturduğunu ifade eden Yılancı, "İlçemizde özellikle bahar aylarında doğa tüm güzelliklerini bizlere sunuyor. İnşallah yeni tip koronavirüs süreci geçtiğinde şehrimizin tüm güzelliklerinin keyfini hep birlikte çıkaracağız." dedi.

Yılancı, ayrıca kent merkezindeki refüjler, kavşaklar, parklar ve yeşil alanlara dikilen 150 bin lalenin de açmasıyla, ilçede ayrı bir güzellik oluştuğunu ifade etti.

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