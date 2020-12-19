Gaziantep Valisi Davut Gül: Olayın teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor
Gaziantep Valisi Davut Gül, Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın hakkında, "Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor." dedi.
Gaziantep
Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi.
SANKO Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.
Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti.
Gaziantep Valisi Davut Gül, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Gül, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
Yoğun bakım ünitesinin 20 kişilik olduğunu, burada 19 kişinin kaldığını belirten Vali Gül, hastanenin kendi imkanlarıyla çıkan yangına hemen müdahalede bulunduğunu, diğer birimlere sirayet etmeden yangının söndürüldüğünü dile getirdi.
Vefat edenlerle ilgili savcılığın olayı soruşturduğunu, otopsi işlemlerinin sürdüğünü, hayatını kaybedenlerden 2'sinin Siirt, 1'inin Kahramanmaraş'ta diğerlerinin ise Gaziantep'te defnedileceğini ifade eden Gül, şöyle konuştu:
"Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor. Ama bunun ayrıntıları hem savcılık hem Sağlık Bakanlığı boyutuyla ilerleyen süreçte soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak. Ama görünürde olan hastalarımıza oksijen verilen cihazdan çıktığı görülüyor. Burası görünürde tedbirlerin hepsinin yerinde olduğu, daha önceki denetimlerde herhangi bir aksaklığın olmadığı bir hastane. Ama bundan sonraki sürece Sağlık Bakanlığımız, savcılıklarımız bakacak."
Olayın ilk anından itibaren İçişleri, Sağlık ve Adalet bakanlarının konuyu birebir takip ettiğini belirten Gül, başka hastanelere sevk edilen hastataların tedavilerinin devam ettiğini, dışarıda herhangi bir hastanın kalmadığını söyledi.
Gül, yangında yaralanan olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "14 hasta var. Bu hastalar hastanede yatan hastalar. Yangından dolayı yaralanan herhangi bir hastamız yok. Bu 14 kişinin 11'i yoğun bakımdan çıkanlar, diğer 3'ü hastanenin yoğun bakımında olmayıp dumandan etkilenmesin diye başka hastanelere sevk edilen kişiler. Dolayısıyla yangında yaralanan yok." ifadelerini kullandı.
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