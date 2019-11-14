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Galata Kulesi, diyabete dikkati çekmek için maviye büründü

Galata Kulesi, 14-15 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri nedeniyle mavi renkle ışıklandırıldı.

Sefa Mutlu   | 14.11.2019
Galata Kulesi, diyabete dikkati çekmek için maviye büründü Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Galata Kulesi, diyabete dikkati çekmek için maviye büründü

Galata Kulesi, 14-15 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri nedeniyle mavi renkle ışıklandırıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Dünya Uluslararası Diyabet Federasyonunun Dünya Diyabet Günü olarak belirlenen 14-15 Kasım'da tüm dünyada birçok etkinlikle diyabet hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlandı.

İBB, Türk Diyabet Cemiyetinin 14 ve 15 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde Galata Kulesi'ni 2 gece boyunca mavi renkte aydınlatma kararı aldı. Diyabetin simgesi olan mavi halkanın da birleşmeyi temsil ettiği belirtildi.

Diyabet, insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliği ile seyreden, kronik ve ilerleyen bir hastalık olarak biliniyor. 

Pankreasın salgıladığı insülin, yemeklerle alınan besinlerdeki şekerin hücre içine girerek enerji olarak kullanılabilmesi için anahtar görevi üstleniyor. İnsülinin yokluğu veya etkisizliği sonucu hücre içine giremeyen şeker kanda yükselmeye başlıyor.

1955'te kurulan Türk Diyabet Cemiyeti, diyabet hastalığından korunma yolları ve tedavisi hakkında vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor. Cemiyet, bu konuda bilimsel çalışmaların yapılmasına ve politikaların oluşturulmasına da destek veriyor.

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