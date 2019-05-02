Fırat Kalkanı'nın kıyısındaki 'çıbanbaşı': Tel Rıfat'taki YPG/PKK işgali
YPG/PKK, TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırdığı alanların arasında kalan Tel Rıfat'ta işgalini sürdürüyor.
Ankara
Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Bölgesi'nin güneybatısındaki Tel Rıfat ilçesinde işgalini, Rusya ve Beşşar Esed rejimi korumasında sürdürüyor. Buradan Azez, Mare, Cerablus gibi yerleşimleri sık sık hedef alan örgüt, buralarda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarına yönelik saldırılarına hız verdi.
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede, 442 kilometrekareye yayılan Tel Rıfat ilçesi, 3 yılı aşkın süredir terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.
YPG/PKK, 2016'nın başında, o dönem işgal ettiği Afrin'den, güneydoğusundaki Tel Rıfat'a Rusya'nın hava desteğinde saldırılar düzenlemiş, 9-16 Şubat 2016'da ilçeyi işgal etmişti.
Örgüt bu yolla, Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmeyi amaçladı. YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı.
YPG/PKK’nın bu bölgedeki ittifak arayışına Rusya cevap vermiş ve 2017 yazında bölgeye Rus askeri polisleri ve eğitim uzmanları bölgeye giriş yapmıştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat Kalkanı Harekatı ise Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesini, Şubat 2017'de DEAŞ'lılardan arındırmış, terör örgütünün Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlamasının önünü kesmişti. Bir yıl sonra yapılan Zeytin Dalı Harekatı da örgütü, Afrin'den çıkarmıştı.
Afrin operasyonu sırasında Tel Rıfat ve doğusundaki Şehba bölgesine çekilen YPG/PKK, batıda ve doğuda TSK destekli ÖSO güçleri, güneyinde ise Esed rejimi (ağırlıklı olarak milis güçler ve İran destekli yabancı terörist gruplar) tarafından kuşatıldı.
Fırat Kalkanı bölgesindeki "Tel Rıfat sorunu"
YPG/PKK, Rusya ve Beşşar Esed rejimi korumasında ilçedeki varlığını sürdürüyor. Örgüt, Azez, Bab, Cerablus, Mare ve Afrin'i tehdit eden saldırılar için Tel Rıfat'ı üs olarak kullanmaya devam ediyor.
Terör örgütü ile TSK destekli ÖSO arasında bu ilçede, 131 kilometre uzunluğunda cephe hattı bulunuyor.
Örgüt son dönemde bu ilçeden, bölgede konuşlu TSK ve ÖSO unsurları ile sivilleri hedef alan saldırılarına hız verdi.
Yılbaşından itibaren ÖSO mevzileri ile onun kontrolündeki sivil yerleşimlere taciz atışları yapan ve doğrudan hedef alan örgüt, çok sayıda ÖSO unsurunun ve sivilin ölümüne sebep oldu.
Örgütün, TSK ile Rus ordusu arasındaki bağımsız koordineli devriyelerin icra süreçlerinde TSK’ya yönelik saldırıları ise son 1,5 aydır dikkati çekiyor.
Örgütün, TSK intikal hattında ateşlediği güdümlü tanksavar füzeleri, intikal rotası üzerindeki üslere saldırıları ve saldırıların Esed 5. Kolordusu ve Rus askeri polisinin ortak konuşlanma alanlarından düzenlenmiş olması, Rusya ya da Esed rejiminin örgüte istihbarat sağlıyor olabileceğini akla getiriyor.
Son 5 ayda, örgütün son beş ayda Afrin, Şehba ve Bab bölgelerindeki TSK ve ÖSO güçlerine yönelik onlarca saldırı düzenledi.
Son olarak 30 Nisan'da örgütün Afrin-Azez arasındaki bir bölgede konuşlu TSK unsurlarını hedef alması üzerine, bir asker şehit olmuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat'taki örgüt hedeflerine sık aralıklarla obüs atışlarıyla karşılık veriyor. Saldırının yapıldığı yerleri hızla tespit ederek ateş altına alıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 23 Nisan'daki açıklamasında, "Çalışmalar devam ediyor. Rusya ile temaslarımız sürüyor. Tel Rıfat ile ilgili daha önce Ruslar tarafından verilen sözler var, 'oraların YPG'li teröristlerden boşaltılması' şeklinde. Biz de bir an önce oranın boşaltılmasını talep ediyoruz. Konuşuyoruz, görüşüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
YPG/PKK'nın Tel Rıfat'taki askeri varlığı
AA muhabirinin, yerel kaynaklardan derlediği bilgilere göre, YPG/PKK'nın ilçede yaklaşık 2 bin silahlı unsuru bulunuyor.
Ayrıca havan, top ve seyyar roket ve füze rampaları, anti personel ve anti tank güdümlü sistemler (ATGM sınıfından TOW-CORNET), hafif zırhlı araçlar (Esed ordusundan teslim alınmış ZPT'ler), askeri maksatla kullanılan iş makineleri, El Yapımı Patlayıcı (EYP) malzemeleri ve atölyeleri de örgütün envanterinde bulunuyor.
Rusya’nın bölgedeki konuşlanmasının ardından Esed rejimi de bölgeye Rusların aracılığıyla, milislerden oluşan 5. Kolorduyu sevk etti. Tanklar ve ağır silahlarla donatılmış olan bu kuvvet, YPG/PKK ile ortak mevzi çalışması gerçekleştirerek, örgütün TSK ve ÖSO güçlerine yönelik saldırılarına koruma sağladı.
Tel Rıfat'taki durum
TSK ve ÖSO harekatlarıyla ağır darbe alan YPG/PKK, halihazırda Rusya ve Beşşar Esed rejimi güçleriyle ortak hareket ederek Tel Rıfat'ı elinde tutmaya çalışıyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus askeri danışmanları ve rejimin 5. Kolordusuna mensup bazı askerler, Tel Rıfat ilçe merkezindeki YPG/PKK'lı teröristlere eşlik ediyor.
Halihazırda ilçede, YPG/PKK'nın yerleştirdiği 15-20 bin civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Bunların ancak 700-800 kadarı Tel Rıfat'ın yerlisi Araplardan oluşuyor.
İlçenin esas sakinleri olan yaklaşık 250 bin Arap, üç yıldır Azez'de barınmaya devam ederek, topraklarının YPG/PKK işgalinden arındırılacağı günü bekliyor.
Azez'deki Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında topraklarının da kurtarılması için gösteriler düzenlemişti.
TSK ve ÖSO, harekat sırasında Tel Rıfat'a bağlı bazı köyleri geri almıştı.
AA, Tel Rıfat'ı Mart 2018'de havadan görüntülemişti. İlçe merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı, merkezin uzun ince savunma mevzileri ile çevrelendiği görülmüştü. Kent merkezinde fazla sivil hareketliliğin olmaması dikkati çekmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.