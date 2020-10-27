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FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Tekirdağ merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.

Mesut Karaduman   | 27.10.2020
FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Tekirdağ

Tekirdağ merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "ceza infaz koruma memurları yapılanması"na ilişkin soruşturması kapsamında, operasyonel hatlar üzerinden, ardışık arama yöntemiyle yaklaşık 500 infaz koruma memuru ile irtibat sağlayıp bir araya geldikleri tespit edilmesi üzerine 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tekirdağ merkezli, Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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