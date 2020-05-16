Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada bir şüpheli tutuklandı

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Kemal Özdemir   | 16.05.2020
Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada bir şüpheli tutuklandı

Erzincan

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Çağlayan-Karatuş köy yolunda 13 Mayıs’ta meydana gelen ve bir jandarma personelinin hafif yaralandığı terör olayı ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden U.Y. ve F.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Erzincan Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden U.Y, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 763'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Fransız Bakan Vidal: Kovid-19'a karşı aşı 18 aydan önce hazır olamaz
Libya, Kovid-19'un yayılma oranını tespit etmek için saha taraması yapacak

Benzer haberler

Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada bir şüpheli tutuklandı

Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada bir şüpheli tutuklandı

Erzincanlılar 'ekşisu' ile iftar açıyor

Teröristlerin hain planı Mehmetçiğin dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde tutmadı

Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
Türk Kızılay'ın mineralli suyunda ramazan bereketi

Türk Kızılay'ın mineralli suyunda ramazan bereketi