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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da “Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu” toplantısına katılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin vurulma anının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
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Türkiye

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Esma Küçükşahin   | 30.09.2020
Erciyes Dağı'na kar yağdı

Kayseri

Alınan bilgiye göre, 3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi'ne ise dolu yağdı.

Kayseri kent merkezinde ise gece 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 27 derece ölçüldü.


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