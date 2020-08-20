Euro
8.71
Dolar
7.35
BIST 100
1,120.50
Altın
1,938.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Beşiktaş Kulübü ile dijital uygulama HelpSteps arasında düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine katılıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş AA’nın sorularını yanıtlıyor.
logo
Türkiye

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kadıköy'deki Kovid-19 denetimindeki olayla ilgili talimat

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İstanbul Kadıköy'de Kovid-19 denetimlerinde bir kadını gözaltına almaya çalışan polislerin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatı verdiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 20.08.2020
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kadıköy'deki Kovid-19 denetimindeki olayla ilgili talimat

Ankara

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Kadıköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sırasında bir kadını gözaltına almaya çalışan polislerin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatı verdiğini bildirdi.

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili tarafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdim. Hassasiyetinizin farkındayız. Biz de aynı hassasiyeti paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da Kovid-19 vakalarında artış eğilimi sürüyor
Mısır, ülke dışından gelenlere koronavirüs testi şartı getirdi
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 602 bini geçti
Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadını gözaltına almaya çalışan polisler görevden uzaklaştırıldı

Benzer haberler

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kadıköy'deki Kovid-19 denetimindeki olayla ilgili talimat

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kadıköy'deki Kovid-19 denetimindeki olayla ilgili talimat

Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadını gözaltına almaya çalışan polisler görevden uzaklaştırıldı

Almanya'da gözaltına aldıkları kişiye şiddet uygulayan 3 polis görevden uzaklaştırıldı

Samsun'da bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Samsun'da bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
Hindistan’da gözaltılar sırasındaki polis şiddeti tartışılıyor

Hindistan’da gözaltılar sırasındaki polis şiddeti tartışılıyor
Şehit polis memuru Hakan Çetinkol son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Hakan Çetinkol son yolculuğuna uğurlandı