Emine Erdoğan, 'Sıfır Atık Projesi'ne desteği için UNDP Türkiye'ye teşekkür etti
Emine Erdoğan, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ve çevreye ilişkin çalışmalara katkılarından dolayı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından verilen "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü" dolayısıyla teşekkür etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
2017’de başlattığımız #SıfırAtık projesi, BM'nin ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ amacına yaptığı önemli katkılardan dolayı UNDP Türkiye tarafından ‘Küresel Amaçlar Eylem Ödülü’ne layık görüldü. @UNDPTurkiye ekibine projelerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/1nV8qVzcqL— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 25, 2021
Emine Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:
"2017'de başlattığımız Sıfır Atık Projesi, BM'nin 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' amacına yaptığı önemli katkılardan dolayı UNDP Türkiye tarafından 'Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü. UNDP Türkiye ekibine projelerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Medeniyetimizde tabiatla kurulan ilişki öylesine derindir ki, tarihimizde çevreyi korumaya ilişkin nice vakıflar kurulmuştur. Bugün de ihtiyacımız olan; öteki haline gelen tabiat ile aramızdaki mesafeyi kapatmak, tabiatın dostluğunu yeniden kazanmaktır."
"Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle başka bir paylaşımda bulunan Erdoğan, mesajında "Hayatın her alanında geri dönüşümü yaşam biçimi haline getiren, Sıfır Atık destekçisi tüm vatandaşlarımıza, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve medya mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.