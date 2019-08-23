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Türkiye

Emine Bulut için sessiz protesto

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir'in görüşmesinin ardından alınan karar gereği Beşiktaş-Göztepe maçı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına 1 dakika geç başladı.

Ercan Doğan   | 23.08.2019
Emine Bulut için sessiz protesto

Istanbul

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan maçta, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut unutulmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesi sonrası alınan karar gereği, karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Beşiktaş ve Göztepeli oyuncular ile maçın hakem üçlüsü, alınan karardan dolayı sahaya siyah pankartla çıktı.

Başlama düdüğü öncesi Bulut için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünler de protesto etti 

Her iki takımın taraftarları Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi.

Vodafone Park'ta maçı izlemeye gelen her iki takımın taraftarları, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratı yaparken, Beşiktaş tribünlerinde Emine Bulut'un isminin yazılı olduğu "Anne lütfen ölme" pankartı yer aldı.

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