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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e sert yanıt

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in İstanbul Ticaret Odası'nda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Hilmi Sever  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e sert yanıt

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bugün Dursun Özbek'in kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı, 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin.' sözlerini utançla takip ettik." ifadeleri yer aldı.

Dursun Özbek'in sözlerine gerginliği arttırmamak adına geniş bir yanıt verilmediğinin belirtildiği açıklamada, şu görüşyere yer verildi:

"Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz. Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu, ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz. Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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