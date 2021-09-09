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Spor, Futbol

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

12 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Hilmi Sever   | 09.09.2021
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

11 Eylül Cumartesi:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

12 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük


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