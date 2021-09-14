Dolar
8.44
Euro
9.96
Altın
1,803.21
ETH/USDT
3,409.00
BTC/USDT
47,140.00
BIST 100
1,434.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyspor Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Süha Gür   | 14.09.2021
Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük'ün, Adana Demirspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.

İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep'in, ligde son hafta oynadıkları karşılaşmalardaki talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un Kovid-19 aşılarının paylaşımındaki adaletsizliğe tepkisi sürüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama 20 Eylül'de başlayacak

Benzer haberler

Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçı için İstanbul'da

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor
Türk asıllı futbolcu Romanya tarihine geçti

Türk asıllı futbolcu Romanya tarihine geçti
Beşiktaş Avrupa kupalarında 225. maçına çıkıyor

Beşiktaş Avrupa kupalarında 225. maçına çıkıyor