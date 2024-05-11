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Spor, Futbol

PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne ceza

Hilmi Sever  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne ceza

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3 Süper Lig takımına para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerine, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçlardaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle 112'şer bin lira para cezası uyguladığı duyuruldu.


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