Emekli olan Danıştay Başkanı Güngör çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı
Yaş haddi dolayısıyla emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, vedalaştığı çalışma arkadaşlarınca uğurlandı.
Ankara
Danıştay Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 1868'de "Şûra-yı Devlet" adıyla kurulan Danıştay'ın, Cumhuriyet döneminde 23. Başkanlığını yürüten Zerrin Güngör, yaş haddi nedeniyle emekli oldu.
Çalışma arkadaşlarıyla vedalaşan Güngör, Danıştay meslek mensupları, savcı, tetkik hakimleri ve idari personel tarafından Danıştay Genel Kurul Salonu önünden uğurlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.