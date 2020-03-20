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Emekli olan Danıştay Başkanı Güngör çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı

Yaş haddi dolayısıyla emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, vedalaştığı çalışma arkadaşlarınca uğurlandı.

Orhan Onur Gemici   | 20.03.2020
Emekli olan Danıştay Başkanı Güngör çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı

Ankara

Danıştay Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 1868'de "Şûra-yı Devlet" adıyla kurulan Danıştay'ın, Cumhuriyet döneminde 23. Başkanlığını yürüten Zerrin Güngör, yaş haddi nedeniyle emekli oldu.

Çalışma arkadaşlarıyla vedalaşan Güngör, Danıştay meslek mensupları, savcı, tetkik hakimleri ve idari personel tarafından Danıştay Genel Kurul Salonu önünden uğurlandı.

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