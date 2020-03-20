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Türkiye

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için dün başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü.

20.03.2020
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakan Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları dün TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatadandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Bunun üzerine Bakan Koca'nın "Özverili sağlık çalışanlarını 3 gün üst üste alkışlayalım" çağrısı bugün de vatandaşlar tarafından karşılık buldu.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

Başta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yine saat 21.00'de evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, uzun süre sağlık çalışanlarını alkışlayarak desteklerini gösterdi.

Sosyal medyada ilgi gören etkinliğe siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış isim de destek verdi.

Etkinlik saatine dakikalar kala Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Saat 21.00 alkışında buluşalım. Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00'da haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım." hatırlatmasında bulunan Bakan Koca, etkinliğin ardından paylaştığı mesajda ise teşekkür etti. Bakan Koca, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye! Özverili sağlık çalışanlarımıza güç verdin. En güçlü alkış aynı saatte yarın!" ifadelerini kullandı.


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