Euro
6.99
Dolar
6.56
BIST 100
85,795.79
Altın
1,482.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Osman Kavala hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tahliye kararı

Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Osman Kavala'nın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tahliyesine karar verdi.

Muhammed Enes Can   | 20.03.2020
Osman Kavala hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tahliye kararı

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütünün ( FETÖ ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" ve ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve ''siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Kavala'nın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tahliyesine karar verdi.

Hakimliğin kararı, Kavala'nın bu suçtan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle verdiği öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, ''askeri veya siyasal casusluk'' suçundan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar vermişti. Bu karar doğrultusunda Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında '14 gün kuralı'na uymayan 3 kişiye para cezası
Gazze'de doktorlar cuma hutbesinde koronavirüse karşı alınacak tedbirleri anlattı
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi
Finlandiya'da ilk kez 'internet üzerinden' cuma namazı kılındı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı

Benzer haberler

Osman Kavala hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tahliye kararı

Osman Kavala hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tahliye kararı

Eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Osman Kavala hakkındaki soruşturmada dikkati çeken ifade

Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı