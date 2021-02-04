El Bab'da şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Demirel'in ailesine acı haber ulaştı
Suriye'nin El Bab kentinde, el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Demirel'in Tekirdağ'da yaşayan eşine ve Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber verildi.
Tekirdağ/Afyonkarahisar
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in (42) Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde yaşayan eşinin evine gelen Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ülkü Uslu şehadet haberini şehidin eşi Nuriye Demirel'e verdi.
Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Şehidin eşi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.
Demirel'in 2 çocuğu olduğu ve Tekirdağ Jandarma Komutanlığında görevliyken Suriye'ye göreve gittiği öğrenildi.
Afyonkarahisar'daki ailesine de acı haber ulaştı
Öte yandan şehidin, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyündeki ailesine de şehadet haberi verildi.
Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halit Gülten, Dazkırı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hüseyin Özdoğan ile İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Gökhan Durak, 42 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in şehadet haberini, Aşağıyenice köyündeki baba Mehmet ve anne Meryem Demirel'e ulaştırdı.
Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehidin cenazesi yarın memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.