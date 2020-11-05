Euro
10.00
Dolar
8.44
BIST 100
1,183.88
Altın
1,928.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde bugün akşam saatlerinde fırtına bekleniyor.

Arife Yıldız Ünal   | 05.11.2020
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Bölgesinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarların, Güney Ege'nin kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra da Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında etkisini artırarak 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Güney Ege'nin kuzeyinde cumartesi, Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında ise pazar sabah saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüse yakalandı
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 985'e yükseldi
Yunanistan Kovid-19 nedeniyle ikinci kez karantinaya gidiyor
Güney Kore Kovid-19 ile mevsimsel gribi aynı anda tespit eden testi onayladı
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayında ilk doz uygulandı

Benzer haberler

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Yük gemileri rüzgar nedeniyle güvenli sığınak Sinop doğal limanına demirledi

Ekimde en yüksek sıcaklık Aydın'da, en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü

Türkiye'de son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı

Türkiye'de son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı
Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı
Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı

Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı