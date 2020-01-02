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Doğu Anadolu'da dondurucu hava

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sürücüler araçlarını battaniye ve kartonlarla örterek soğuktan korumaya çalıştı, çeşmeler buz tuttu.

Abdullah Söylemez,Hüseyin Yıldız,Günay Nuh,Hüseyin Demirci,Selami Küçükoğlu   | 02.01.2020
Doğu Anadolu'da dondurucu hava Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Erzurum

Doğu Anadolu'da dondurucu hava

Iğdır'ın yüksek kesimlerindeki köylerde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Kar yağışıyla beyaza bürünen Ağrı Dağı ve dağ köylerinde güzel manzaralar oluştu. Aç kalan bir tilki yerleşim yerlerine kadar inerek yiyecek aradı. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da etkili olan dondurucu hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Sürücülerin araçlarını battaniye ve kartonla örterek soğuktan korumaya çalıştığı kentte şadırvan ve çeşmelerin etrafında buzlanmalar oluştu.

Buzlanmaya karşı belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan hayvanlar için vatandaşlar doğaya ekmek ve yiyecek bıraktı.

Ağrı

Kışın sert ve çetin geçtiği Ağrı'da da vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Ağrılı tır şoförü Süreyya Elem, aracını çalıştırmak için altında ateş yakarak donan bölümleri çözmeye uğraştı.

Öte yandan kentte at arabacılığı yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, soğuktan korumak için atların üzerini battaniye ile örttü.

Iğdır

Iğdır'ın yüksek kesimlerindeki köylerde ise kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü köylerde vatandaşlar, hayvanlarının yem ve bakım işlerini yapıyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Ağrı Dağı ve dağ köylerinde güzel manzaralar oluştu.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Bazı sürücüler soğuk hava ve kardan araçlarını korumak için battaniye ile örttü.

Sürücülerden Dursun Şeker, kentte soğuk ve kar yağışının etkili olmaya başladığını belirerek, "Aracımın üstünü her zaman örtüyorum çünkü örtü ile özellikle ön camı buzlanmadan koruyabiliyorum." dedi.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü ilçede, ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, bazı vatandaşlar arabalarını soğuktan korumak için branda ile sardı.

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