Euro
6.67
Dolar
5.96
BIST 100
115,329.00
Altın
1,522.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşülüyor
logo
Türkiye

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki gölün yüzeyi dondu.

Mehmet Emin Gürbüz   | 02.01.2020
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkında hava sıcaklığı gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesiyle Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki gölün yüzeyi buz tuttu. 

Tabiat parkının görevlileri, tatilcileri donan gölün üzerine çıkılmaması konusunda uyarıyor.

Tabiat parkına günübirlik tatil ve piknik yapmak için gelen yerli ve yabancı turistler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetre olduğu göl çevresinde yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek kartpostallık görüntülerin tadını çıkartıyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor

Benzer haberler

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Susuz Şelalesi kısmen dondu

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar

Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar
Bakan Pakdemirli Abant'ta vaşak ile 3 şahini doğaya bıraktı

Bakan Pakdemirli Abant'ta vaşak ile 3 şahini doğaya bıraktı
Abant ve Gölcük'te kar güzelliği

Abant ve Gölcük'te kar güzelliği