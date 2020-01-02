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Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, drone ile havadan görüntülendi.

Ömer Ürer   | 02.01.2020
Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi Fotoğraf: Ömer Ürer /AA

Düzce

Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bolu Dağı Düzce kesiminde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı ) 

Kentte kar yağışı, dün D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. 

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

"Bolu Dağı gelinliğini giydi"

Bölgede tesis işleten Ferda Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu Dağı'nın doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer olduğunu söyledi. Kar yağışının bölgenin güzelliğine güzellik kattığını anlatan Yıldırım, "Buranın havası, suyu ve eşsiz manzarası, müşterilerimiz tarafından tercih konusu oluyor. Beyaz gelinlikle beraber daha da güzel bir manzara oluşturuyor. Kar yağışı bizi memnun etti. Yolumuzda ekipler sürekli çalışarak kapanmasına izin vermiyor. İşlerimiz kar yağışıyla beraber artış gösterdi." dedi.

Bu arada meteoroloji yetkilileri, bölgenin gece saatlerinden itibaren yeni bir yağışın etkisi altına gireceğini bildirdi.

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