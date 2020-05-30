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Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Susuz Şelalesi'nde Kovid-19 sessizliği

Kars'ın Susuz ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken Susuz Şelalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

İsmail Kaplan   | 30.05.2020
Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Susuz Şelalesi'nde Kovid-19 sessizliği Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kars

Kars-Ardahan kara yolunda, 75 metre yükseklikten dökülen ve yöre halkı tarafından "Su Uçan" olarak adlandırılan Susuz Şelalesi, görenleri hayran bırakıyor.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşayan şelale, kuşlarla şenleniyor.

Kış aylarında tamamen donan, baharda da etrafı yeşeren Susuz Şelalesi, her mevsim ayrı görsel şölen sunuyor.

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