Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Susuz Şelalesi'nde Kovid-19 sessizliği
Kars'ın Susuz ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken Susuz Şelalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
Kars
Kars-Ardahan kara yolunda, 75 metre yükseklikten dökülen ve yöre halkı tarafından "Su Uçan" olarak adlandırılan Susuz Şelalesi, görenleri hayran bırakıyor.
Kovid-19 tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşayan şelale, kuşlarla şenleniyor.
Kış aylarında tamamen donan, baharda da etrafı yeşeren Susuz Şelalesi, her mevsim ayrı görsel şölen sunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.