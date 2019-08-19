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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 29 memur yeniden uzaklaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, HDP'li belediye başkanı tarafından göreve iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden uzaklaştırıldı, 8 işçinin iş akitleri askıya alındı.

Ahmet Kaplan   | 19.08.2019
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 29 memur yeniden uzaklaştırıldı

Diyarbakir

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, HDP'li belediye başkanı tarafından göreve iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden uzaklaştırılırken, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitlerinin askıya alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve seçimlerden sonra HDP'li belediye başkanı tarafından göreve iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memurun yeniden uzaklaştırıldığı, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitlerinin askıya alındığı belirtildi.

Bugün gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran'ın da görevden uzaklaştırıldığı bildirilen açıklamada, 2 başkanlık danışmanının görevlerine son verildiği aktarıldı.

Açıklamada, görevden uzaklaştırılan personellerle ilgili inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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