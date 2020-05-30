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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'ın 'Ayasofya' açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Ayasofya, Türkiye’nin ve insanlığın önemli bir değeri olarak kalacak ve korunmaya devam edilecektir. Yunanistan’ı tarihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyoruz." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 30.05.2020
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'ın 'Ayasofya' açıklamasına tepki Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunmasına ilişkin açıklamalarına, "Türkiye, Ayasofya’nın ne dünya çapındaki abidevi niteliğine ne de 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırı hareket etmiştir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin soruya yanıtında, Ayasofya’da her Kur’an-ı Kerim okunmasından sonra Yunanistan'ın beyhude ve hiçbir sonucu olmayacak açıklamalar yapmaya devam ettiğini vurguladı.

"Avrupa’da minarelerden ezanların yükseldiği ve karşılıklı saygı ilkesinin öneminin anlaşıldığı bir dönemde, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Yunanistan’ın Ayasofya’da Kur'an-ı Kerim okunmasından rahatsız olması bu ülkenin içinde bulunduğu psikolojinin anlaşılması açısından ibretliktir." ifadelerini kullanan Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bahane ederek Batı Trakya’da yüzyıllardır okunan ezanı susturmaya yeltenen çevrelerin çabalarının hala hafızalarda taze olduğuna dikkati çekti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, Ayasofya’nın ne dünya çapındaki abidevi niteliğine ne de 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırı hareket etmiştir. Türkiye’nin bir miras unsuru olan İstanbul Tarihi Alanları’na gösterdiği titizlik ve özen sayesinde bu eserler bugünün nesillerine ulaşmıştır. Ayasofya, Türkiye’nin ve insanlığın önemli bir değeri olarak kalacak ve korunmaya devam edilecektir. Yunanistan’ı tarihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyoruz."

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