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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Zuhal Demirci   | 28.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü. 

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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