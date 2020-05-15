Euro
7.46
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,744.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Kovid-19 nedeniyle) 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk." ifadelerini kullandı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 15.05.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Kovid-19 nedeniyle) 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk. 135 ülkeden bize tıbbi malzeme konusunda talep geldi. 80 ülkenin talebini karşıladık." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den Kovid-19 aşı ve ilacı açıklaması
İtalya'da camiler 18 Mayıs'ta açılacak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 529'a yükseldi
ABD Başkanı Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz
İngiltere'de erkeklerin kadınlardan daha az maske taktığı belirlendi

Benzer haberler

DSÖ'den Kovid-19 aşı ve ilacı açıklaması

DSÖ'den Kovid-19 aşı ve ilacı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı

İtalya'da camiler 18 Mayıs'ta açılacak

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 529'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 529'a yükseldi
Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi

Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik