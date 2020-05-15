Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Kovid-19 nedeniyle) 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk." ifadelerini kullandı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Kovid-19 nedeniyle) 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk. 135 ülkeden bize tıbbi malzeme konusunda talep geldi. 80 ülkenin talebini karşıladık." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.