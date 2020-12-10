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Türkiye

Depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi binası boşaltılıyor

Deprem gerekçesiyle tahliye kararı alınan Büyükşehir Belediyesi binasında taşınma işlemleri başladı.

Halil Fidan   | 10.12.2020
Depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi binası boşaltılıyor

İzmir

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından güvenlik gerekçesiyle tahliye kararı alınan Büyükşehir Belediyesi binasında taşınma işlemleri başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası kullanılmayan binadaki mobilya, ofis malzemeleri, elektronik eşyalar ve arşiv, yeni çalışma alanlarına taşınıyor.

Taşınma işlemi öncesi tek tek paketlenerek kodlanan eşyalar, birimlerin bundan sonra faaliyet göstereceği Kültürpark holleri, Egemenlik Evi, Oğuzlar Ek Hizmet Binası ile itfaiye ve zabıtaya ait hizmet alanlarına gönderildi.

Taşınma işlemi ay sonuna kadar devam edecek.

Depremin ardından yapılan incelemeler sonucu az-orta hasarlı olduğu yönünde rapor hazırlanan binanın güçlendirilerek kullanılması önerilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güçlendirmeyi tercih etmediklerini belirterek, "Belediye Ana Hizmet Binası'nı yıkıp yerine Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı'na katacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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