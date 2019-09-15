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Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sebahatdin Zeyrek   | 15.09.2019
Denizli'de orman yangını

Denizli

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bostanyeri Mahallesi Arıklkar mevkisindeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale ediliyor.

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