Denizli'de orman yangını
Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli
Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Bostanyeri Mahallesi Arıklkar mevkisindeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.