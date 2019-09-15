Euro
6.29
Dolar
5.69
BIST 100
103,071.80
Altın
1,488.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ege Denizi'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Cihan Demirci   | 15.09.2019
Ege Denizi'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne

Sahil Güvenlik botu, Boztepe burnu açıklarında hareketlilik tespit etti. Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan ve İran uyruklu 5'i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı. 

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

Ege Denizi'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

İtalya'dan göçmenleri kabul etmeyen ülkelere ceza önerisi

Saros'un yıldızı parlıyor

Yunan adalarındaki düzensiz göçmenler ana karaya taşınıyor

Yunan adalarındaki düzensiz göçmenler ana karaya taşınıyor