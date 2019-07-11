Euro
6.40
Dolar
5.67
BIST 100
99,406.44
Altın
1,407.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıraları için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filmi paylaştı.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.07.2019
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan bir kısa filme yer verdi.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Onlara minnettarız. Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar. Her birinin cesaretini, yiğitliğini hafızalarımıza nakşettik. Bu ülkeyi bize vatan kılanlara selam olsun. Şehitlerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle."

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen filmde, şehitlerin geride bıraktığı eşyalar ve ailelerinin hatıraları yansıtılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına uluslararası ödül

TBMM'de '15 Temmuz' fotoğraf sergisi açıldı

Meclis, 15 Temmuz şehitlerini anıyor

Meclis, 15 Temmuz şehitlerini anıyor
RTÜK, 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

RTÜK, 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek
Erdoğan'dan sosyal medyada 15 Temmuz vurgusu

Erdoğan'dan sosyal medyada 15 Temmuz vurgusu